Seleção masculina de vôlei do Brasil sofre derrota e fica perto de eliminação inédita na Liga das Nações

A seleção brasileira masculina de vôlei vive um momento delicado na Liga das Nações. Na noite de sexta-feira (17), o time comandado por Bernardinho perdeu por 3 sets a 0 para a Polônia, atual campeã, em Chicago, nos Estados Unidos. As parciais foram 25/22, 28/26 e 25/19.
Com o resultado, o Brasil ocupa a nona posição entre 18 equipes, somando seis vitórias, cinco derrotas e 16 pontos. A equipe precisa terminar pelo menos em sétimo lugar para garantir vaga nas quartas de final, algo que nunca deixou de acontecer em oito edições do torneio.
Para avançar, além de vencer a China neste domingo (19), às 14h (horário de Brasília), o Brasil depende de outros resultados. Os brasileiros precisam torcer para que a Bulgária não vença os Estados Unidos por 3 a 0 ou 3 a 1, e para que a Ucrânia perca para a Alemanha. Além disso, é necessário derrotar a China por 3 a 0 ou 3 a 1 e esperar que a Bulgária não ganhe sets contra a França.
Nos últimos sete jogos da Liga das Nações, o Brasil sofreu cinco derrotas, todas por 3 a 0 ou 3 a 1. As duas vitórias foram contra Canadá (3 a 2) e França (3 a 0). O ponteiro Lucarelli e o oposto Darlan foram os destaques brasileiros na última partida, com 12 pontos cada. Pelo lado polonês, Tomasz Fornal liderou com 13 pontos, sendo quatro de saque.
A Liga das Nações de Vôlei foi criada em 2018 e o Brasil conquistou o título em 2021. O torneio substituiu a antiga Liga Mundial, na qual o Brasil foi o maior campeão, com nove títulos.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br