spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Paraná Inicia Mil Cirurgias de Catarata em Paranaguá

Saúde
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
SesaFoto: Sesa

O governo do Paraná, em parceria com a prefeitura de Paranaguá, deu início a uma iniciativa que visa realizar mil cirurgias de catarata para os moradores da região. Este esforço conjunto faz parte de um programa estadual para melhorar a saúde ocular da população.

Processo de Triagem e Cirurgias

A triagem clínica para as cirurgias já começou e, até o momento, 115 pacientes foram avaliados. Dentre estes, 13 pessoas já passaram pelo procedimento cirúrgico na Clínica Médico de Olhos, localizada em Campo Largo.

Impacto do Programa no Estado

No ano anterior, o programa de saúde do Paraná atingiu um marco significativo ao realizar 786.107 cirurgias gratuitas em diversas especialidades médicas, distribuídas por todo o estado.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br

0
spot_img
Artigo anterior
Aumento na Vacinação de Meninos Contra o HPV em São Paulo
Aumento na Vacinação de Meninos Contra o HPV em São Paulo
Próximo artigo
Seleção Feminina Sofre Derrota para Venezuela em Amistoso
Seleção Feminina Sofre Derrota para Venezuela em Amistoso
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares