Paraná Inicia Mil Cirurgias de Catarata em Paranaguá

O governo do Paraná, em parceria com a prefeitura de Paranaguá, deu início a uma iniciativa que visa realizar mil cirurgias de catarata para os moradores da região. Este esforço conjunto faz parte de um programa estadual para melhorar a saúde ocular da população.

Processo de Triagem e Cirurgias

A triagem clínica para as cirurgias já começou e, até o momento, 115 pacientes foram avaliados. Dentre estes, 13 pessoas já passaram pelo procedimento cirúrgico na Clínica Médico de Olhos, localizada em Campo Largo.

Impacto do Programa no Estado

No ano anterior, o programa de saúde do Paraná atingiu um marco significativo ao realizar 786.107 cirurgias gratuitas em diversas especialidades médicas, distribuídas por todo o estado.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br