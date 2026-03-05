Seleção Feminina Sofre Derrota para Venezuela em Amistoso

A seleção brasileira de futebol feminino enfrentou a Venezuela em um amistoso no Centro de Treinamento da Federação Mexicana, em Toluca, e foi derrotada por 2 a 1 nesta quarta-feira (4).

Detalhes do Jogo

O jogo marcou a segunda partida do Brasil em 2026, após uma vitória convincente sobre a Costa Rica por 5 a 2. No entanto, contra a Venezuela, a seleção entrou em campo com uma formação alterada e enfrentou dificuldades, especialmente após a expulsão da volante Maiara aos 32 minutos do primeiro tempo.

Desempenho da Seleção Brasileira

Com uma jogadora a menos, a equipe brasileira viu a Venezuela abrir o placar com Romero pouco antes do intervalo. No início do segundo tempo, Higuera ampliou a vantagem para a seleção Vinotinto. O Brasil ainda conseguiu descontar com um gol de Jaqueline aos 37 minutos, mas não foi suficiente para evitar a derrota.

Próximos Desafios

A seleção feminina volta a campo no próximo sábado (7), quando enfrentará o México no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México, às 20h (horário de Brasília).