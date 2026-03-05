spot_img
Universidade Estadual de Londrina Oferece 115 Vagas Remanescentes para 2026

Redação Portal Cambé
A Universidade Estadual de Londrina (UEL) anunciou a abertura de 115 vagas remanescentes para o ano letivo de 2026, através da Primeira Seleção Unificada. Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de março, exclusivamente pelo formulário disponível no site da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops).

Processo de Seleção

A seleção das vagas remanescentes considera o desempenho dos candidatos em três processos seletivos: o Vestibular UEL 2026, a Prova Paraná Mais de 2025, e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) das últimas cinco edições. Os cursos que exigem Provas de Habilidades Específicas, como Arquitetura e Urbanismo e Música, não fazem parte desta seleção.

Critérios de Prioridade

Os candidatos devem indicar sua preferência de prioridade no momento da inscrição. A pontuação do Vestibular UEL 2026 é a primeira prioridade, seguida pela média na Prova Paraná Mais, e por último, a média do Enem. A escolha de uma prioridade exclui automaticamente as outras.

Publicação de Resultados

O cronograma da seleção prevê a divulgação da lista de inscrições deferidas no dia 11 de março, às 17h. Os candidatos aprovados serão anunciados no dia 16 de março, e a lista estará disponível no site da Cops.

Fonte: https://operobal.uel.br

