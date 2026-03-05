spot_img
Poupatempo Paraná Aumenta Emissão de Carteiras de Identidade

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Roberto Dziura Jr/AEN

O serviço Poupatempo Paraná tem se destacado na emissão de carteiras de identidade no estado. Em janeiro, ele foi responsável por 21% das emissões totais, representando 35,2 mil documentos. Este número significativo demonstra a eficiência e a demanda pelo serviço nas unidades estaduais.

Demanda pelo Serviço

As unidades do Poupatempo Paraná têm visto uma alta procura pelos atendimentos do Instituto de Identificação. Este serviço é o mais buscado, indicando a relevância do Poupatempo para os cidadãos que necessitam regularizar sua documentação pessoal.

Impacto e Importância

A capacidade do Poupatempo de atender a uma parcela significativa das emissões de carteiras de identidade evidencia sua importância no estado. A facilidade de acesso e a eficiência no atendimento são fatores que contribuem para essa alta demanda, reforçando o papel crucial do serviço na vida dos paranaenses.

