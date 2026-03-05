Final do Campeonato Baiano 2026 é Destaque na TV Brasil Neste Sábado

A TV Brasil transmitirá neste sábado, dia 7, a aguardada final do Campeonato Baiano 2026. A partida decisiva entre Bahia e Vitória ocorrerá na Arena Fonte Nova, em Salvador, com início previsto para as 17h. A cobertura televisiva começará às 16h com um pré-jogo especial produzido pela emissora parceira, TVE Bahia, integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Confronto entre Bahia e Vitória

O Bahia chega à final como a equipe com a melhor campanha do campeonato, assegurando a vantagem de jogar em casa. Caso a partida termine em empate no tempo regulamentar, o título será decidido nos pênaltis, prometendo emoção até o último minuto.

Mudanças no Campeonato Baiano 2026

A edição de 2026 do Campeonato Baiano apresentou algumas alterações em seu formato. Com início em 10 de janeiro, a competição foi reduzida de 13 para 11 jogos, ocorrendo em paralelo ao Campeonato Brasileiro. A primeira fase teve nove rodadas, classificando as quatro melhores equipes para as semifinais, disputadas em partida única, assim como a final.

Participação da TV Brasil em 2026

Além da transmissão do Campeonato Baiano, a TV Brasil também exibiu outros campeonatos estaduais, como o Capixaba, o Cearense e o Paraense. As transmissões abrangem todo o país e são realizadas em parceria com emissoras locais como TVE Espírito Santo, TV Ceará e TV Cultura do Pará.

Como acompanhar a programação

A programação da TV Brasil pode ser acompanhada por canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Os espectadores também podem acessar seus programas favoritos através do TV Brasil Play, disponível no site ou via aplicativo para smartphones Android e iOS.