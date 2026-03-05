Operação em São Paulo Combate Corrupção Policial e Proteção a Organização Criminosa

O Ministério Público de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), está realizando uma operação para desmantelar um esquema de corrupção policial que facilitava as atividades de uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro.

Detalhes da Operação Bazaar

A operação, denominada Bazaar, é realizada em parceria com a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO). Até o momento, quatro indivíduos suspeitos foram detidos.

Esquema de Corrupção

As investigações do Gaeco revelaram que o grupo criminoso, composto por doleiros e operadores financeiros, efetuava pagamentos regulares a agentes públicos e policiais civis. O objetivo era manipular investigações, cometer fraudes processuais e destruir evidências para garantir a continuidade de suas atividades ilícitas sem serem responsabilizados.

Mandados Cumpridos

De acordo com o Ministério Público de São Paulo, estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, incluindo em delegacias, além de 11 mandados de prisão e seis mandados de intimação. Estas medidas são direcionadas a membros da organização criminosa, advogados e policiais civis.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br