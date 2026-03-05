Acidente na PR-445: Veículo com Mãe e Filha Capota e Cai de Barranco

Um acidente ocorreu na PR-445, em Londrina, envolvendo um carro que transportava uma mãe e sua filha. O veículo capotou e caiu de um barranco, gerando preocupação entre os motoristas que passavam pelo local.

Detalhes do Acidente

O incidente aconteceu em um trecho da rodovia PR-445, conhecido por sua movimentação intensa. As causas do capotamento ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. Apesar do susto, informações preliminares indicam que as vítimas foram atendidas rapidamente e encaminhadas para o hospital mais próximo.

Atendimento e Resgate

Equipes de resgate chegaram rapidamente ao local para prestar os primeiros socorros. Testemunhas relataram que, apesar da gravidade aparente do acidente, as vítimas estavam conscientes no momento do atendimento.

Alerta para Motoristas

As autoridades alertam os motoristas que trafegam pela PR-445 sobre a importância de respeitar os limites de velocidade e manter a atenção redobrada, principalmente em trechos considerados perigosos.

Fonte: https://taroba.com.br