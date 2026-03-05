spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Governo do Paraná Inaugura Unidade do Poupatempo em Apucarana

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Governo do Estado do Paraná

O Governo do Paraná, representado pelo vice-governador Darci Piana, inaugurou na última sexta-feira (6) a unidade do Poupatempo em Apucarana, localizada no Vale do Ivaí. O evento marca mais um passo na expansão da rede de unidades do Poupatempo em todo o estado, que busca oferecer serviços digitais de forma simplificada à população.

Localização Estratégica

A nova unidade está situada na Rua Dr. Nagib Daher, número 466, no centro de Apucarana. Até o momento, já foram realizados 653 atendimentos, demonstrando a demanda e a importância deste serviço para os moradores da região.

Objetivo do Poupatempo

O Poupatempo é uma iniciativa que visa facilitar o acesso da população a serviços públicos por meio de uma plataforma digital integrada. As unidades são projetadas para proporcionar agilidade e eficiência no atendimento, minimizando a burocracia e otimizando o tempo dos cidadãos.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

2
spot_img
Artigo anterior
Acidente na PR-445: Veículo com Mãe e Filha Capota e Cai de Barranco
Acidente na PR-445: Veículo com Mãe e Filha Capota e Cai de Barranco
Próximo artigo
Evolução de Dados de 2013 a 2022
Evolução de Dados de 2013 a 2022
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares