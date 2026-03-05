Governo do Paraná Inaugura Unidade do Poupatempo em Apucarana

O Governo do Paraná, representado pelo vice-governador Darci Piana, inaugurou na última sexta-feira (6) a unidade do Poupatempo em Apucarana, localizada no Vale do Ivaí. O evento marca mais um passo na expansão da rede de unidades do Poupatempo em todo o estado, que busca oferecer serviços digitais de forma simplificada à população.

Localização Estratégica

A nova unidade está situada na Rua Dr. Nagib Daher, número 466, no centro de Apucarana. Até o momento, já foram realizados 653 atendimentos, demonstrando a demanda e a importância deste serviço para os moradores da região.

Objetivo do Poupatempo

O Poupatempo é uma iniciativa que visa facilitar o acesso da população a serviços públicos por meio de uma plataforma digital integrada. As unidades são projetadas para proporcionar agilidade e eficiência no atendimento, minimizando a burocracia e otimizando o tempo dos cidadãos.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br