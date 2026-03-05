Aumento na Vacinação de Meninos Contra o HPV em São Paulo

A cobertura vacinal de meninos de 9 a 14 anos contra o HPV (papilomavírus humano) atingiu 74,78% no estado de São Paulo em 2025, uma subida significativa em relação aos 47,35% registrados em 2022, conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde.

Crescimento da Cobertura Vacinal em Meninas

O índice de vacinação entre meninas da mesma faixa etária também apresentou crescimento, passando de 81,85% em 2022 para 86,76% em 2025. Apesar do progresso, os números ainda estão abaixo da meta de 90% definida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Estratégias de Aumento da Cobertura

O aumento na cobertura vacinal é atribuído às estratégias da Secretaria da Saúde, que incluem busca ativa de jovens, mobilização de unidades básicas, parcerias com municípios e campanhas de conscientização sobre a importância da imunização.

Importância da Vacinação Contra o HPV

O HPV é responsável por diversos tipos de câncer, incluindo os de colo do útero, pênis, ânus e orofaringe. A transmissão ocorre por contato direto com pele ou mucosas infectadas e por atividade sexual. A vacinação é oferecida gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde em dose única para crianças e adolescentes.

Alerta para Pais e Responsáveis

Maria Lígia Nerger, diretora da Divisão de Imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica, recomenda que pais e responsáveis fiquem atentos ao calendário vacinal e vacinem crianças de 9 a 14 anos o quanto antes, preferencialmente aos 9 anos, para garantir uma melhor resposta imunológica.

Pessoas de 9 a 45 anos com condições clínicas especiais, como portadores de HIV/Aids, transplantados, pacientes oncológicos, vítimas de abuso sexual e portadores de papilomatose respiratória recorrente, também devem se vacinar.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br