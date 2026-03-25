Paraná impulsiona inovação tecnológica no Smart City Expo Curitiba 2026

O evento Smart City Expo Curitiba 2026 teve início nesta quarta-feira (25) e seguirá até sexta-feira (27), oferecendo uma agenda repleta de atividades. A participação do Paraná destaca o empenho em desenvolver políticas públicas que promovam a transformação digital, a sustentabilidade urbana e a melhoria da qualidade de vida nos municípios do estado.

Compromisso com a Transformação Digital

Durante o evento, o Paraná reafirma seu compromisso com a implementação de soluções tecnológicas que visam a transformação digital. Essa iniciativa busca integrar novas tecnologias em serviços públicos, facilitando o acesso da população a recursos digitais.

Sustentabilidade Urbana em Foco

O Smart City Expo também serve como plataforma para discutir estratégias de sustentabilidade urbana. O Estado do Paraná apresenta projetos que visam reduzir o impacto ambiental das cidades, utilizando inovação para promover um desenvolvimento mais sustentável.

Qualidade de Vida nos Municípios

A melhoria da qualidade de vida nos municípios paranaenses é um dos objetivos centrais das políticas públicas discutidas no evento. Soluções inovadoras estão sendo exploradas para aprimorar a infraestrutura urbana e os serviços oferecidos à população.