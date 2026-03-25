Chuvas em Minas: Governo Federal Destina R$ 4,9 Milhões para Ubá

O Diário Oficial da União publicou nesta quarta-feira (25) a autorização de repasse de R$ 4,9 milhões para a cidade de Ubá, localizada em Minas Gerais. Este valor será transferido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, conforme a Portaria n° 997.

Impacto das Chuvas em Ubá

As fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata Mineira no final de fevereiro resultaram em 72 mortes, incluindo sete em Ubá. A cidade também enfrentou deslizamentos de terra, desabamentos e transbordamento de rios, deixando milhares de moradores desalojados ou desabrigados.

Esforços de Reconstrução

Um mês após as tempestades, as famílias ainda estão em processo de reconstrução. A Prefeitura de Ubá está fornecendo assistência integral aos residentes mais afetados. A inundação afetou uma área de aproximadamente 47,4 km², cerca de 11,6% do território do município.

Apoio às Famílias

Desde fevereiro, aproximadamente 1.188 famílias foram desalojadas e 4.790 pessoas foram diretamente afetadas pelas inundações. O apoio governamental é crucial para ajudar na recuperação dessas comunidades.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br