Prêmio Jovem Cientista 2026 Foca no Uso Ético da Inteligência Artificial

O Prêmio Jovem Cientista (PJC) chega à sua 32ª edição com inscrições abertas até 31 de julho. O tema deste ano, "Inteligência Artificial para o Bem Comum", visa destacar o papel da tecnologia na redução de desigualdades e promoção do desenvolvimento sustentável.

Oportunidades para Jovens Pesquisadores

A iniciativa convida os participantes a submeterem projetos que utilizem a inteligência artificial para solucionar questões sociais, como ampliar o acesso à saúde e educação, fortalecer a democracia e promover a inclusão digital, sempre com enfoques éticos e responsáveis.

Perspectivas Acadêmicas

Daniel dos Santos Kaster, coordenador do curso de Ciências de Dados e Inteligência Artificial da UEL, destaca a relevância do tema. Ele enfatiza que a IA, quando aplicada ao bem comum, tem o potencial de automatizar processos e resolver problemas com eficiência.

Incentivo à Pesquisa

O professor Kaster vê o PJC como uma excelente chance para jovens explorarem seu potencial criativo e contribuírem para a evolução científica. Além das bolsas, os vencedores recebem prêmios em dinheiro e laptops, fomentando a continuidade dos estudos.

Crescimento do Curso na UEL

O curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial da UEL, iniciado em 2023, está em crescimento, com grande procura nos vestibulares. A expectativa é que novos docentes contribuam significativamente para o desenvolvimento do curso.

Impacto do Prêmio Jovem Cientista

Desde sua criação em 1981, o PJC, realizado pelo CNPq em parceria com a Fundação Roberto Marinho, já recebeu mais de 24 mil projetos, premiando 212 jovens de todo o Brasil. A iniciativa busca promover a pesquisa científica e soluções inovadoras para problemas sociais.