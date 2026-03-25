Reabertura do Museu de Arte de Londrina Promove Nova Era Cultural

O Museu de Arte de Londrina reabre suas portas ao público na próxima quarta-feira, 1º de novembro, no emblemático edifício da antiga Rodoviária, na Rua Sergipe, 640, Centro. Este retorno marca um momento significativo para a cidade, reafirmando o museu como um importante ponto de encontro entre arte, memória e comunidade.

Programação de Reabertura

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) organizou uma programação especial que começa às 10 horas com uma coletiva de imprensa. Às 19 horas, o público poderá participar de eventos culturais, incluindo apresentações do violonista Natanael Fonseca, da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, e do Coro Voz Viva.

Exposições e Documentário

Duas exposições marcam a reabertura: 'Cidade Londrina', com obras do acervo do museu, e 'A Riqueza de um Patrimônio em Movimento', do Museu Paranaense. Além disso, o documentário 'Londrina, a Cidade Moderna de Artigas', de Luciano Pascoal, será lançado, destacando o arquiteto Vilanova Artigas, responsável pelo projeto do edifício que abriga o museu desde 1993.

Impacto Cultural e Econômico

O secretário de Cultura, Marcão Kareca, destaca a importância do museu como catalisador cultural e econômico. Ele ressalta o papel do museu na promoção da arte, educação estética, e inclusão social, além de atrair turistas e gerar impacto econômico positivo para a cidade.

Expectativas para o Futuro

Maria Luisa Alves Fontenelle, diretora de Ação Cultural da SMC, enfatiza que o museu deve se tornar um espaço vibrante de criação e diálogo. A expectativa é que o local continue a ser um ambiente de aprendizado e intercâmbio cultural, aberto à diversidade e à participação social.

Novas Propostas para 2026

Em 2026, o museu planeja ampliar sua programação cultural com a criação de uma Comissão Curatorial, reunindo representantes de instituições culturais e acadêmicas. Essa iniciativa visa fortalecer a política curatorial e a agenda anual de atividades, promovendo maior participação da comunidade artística.