Lula Participa de Cerimônia de Batismo do Primeiro Caça Gripen Produzido no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta quarta-feira (25), da cerimônia de apresentação do primeiro caça F-39E Gripen produzido no Brasil. O evento ocorreu no Aeródromo Embraer Unidade Gavião Peixoto, em São Paulo, marcando um importante momento para a indústria de defesa nacional.

Marco na Indústria de Defesa Brasileira

A produção do caça Gripen em território brasileiro coloca o país em um grupo seleto de nações com capacidade para desenvolver aeronaves de combate de alta complexidade, uma conquista inédita na América Latina. Este avanço fortalece a soberania aérea do Brasil, reduzindo a dependência de fornecedores estrangeiros e impulsionando a Base Industrial de Defesa (BID), por meio da transferência de tecnologia e qualificação de profissionais brasileiros.

Impacto Econômico e Tecnológico

O projeto do Gripen já gerou mais de 2 mil empregos diretos e cerca de 10 mil indiretos, integrando a indústria nacional à cadeia global do setor de defesa. O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou a importância da tecnologia para o futuro, mencionando que o governo federal, por meio do BNDES, disponibilizou recursos para projetos inovadores, reforçando a indústria de defesa como um pilar da soberania nacional.

Desenvolvimento e Soberania

O ministro da Defesa, José Múcio, ressaltou que a produção do caça no Brasil garante acesso a tecnologias de ponta, consolidando o país como um polo produtor na América Latina e ampliando a capacidade de garantir a soberania nacional. O evento também contou com a presença do Comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do Ar Marcelo Damasceno, que afirmou que a entrega do caça representa a transição do planejamento à execução, fortalecendo a cadeia produtiva nacional.