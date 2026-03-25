Investigação Aponta Fraude na Prova Paraná Mais 2025

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) executou mandados contra um grupo suspeito de envolvimento em fraudes na Prova Paraná Mais 2025. A ação ocorreu após a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed) detectar possíveis irregularidades na avaliação.

Entenda o Caso

A Prova Paraná Mais 2025 é uma avaliação importante, utilizada como critério de classificação para acesso a universidades públicas estaduais por meio do programa Aprova Paraná Universidades. A detecção de fraudes pela Seed levantou preocupações sobre a integridade do processo de seleção.

Ação da Polícia Civil

A PCPR, atendendo às solicitações da Seed, iniciou investigações que culminaram na expedição de mandados de busca e apreensão. Esses mandados têm como objetivo identificar e coletar provas contra os envolvidos no esquema fraudulento.

Impacto no Sistema Educacional

O caso levanta questões sobre a segurança e a confiança nas avaliações educacionais. A Seed está comprometida em assegurar que os processos sejam justos e transparentes, garantindo a credibilidade do sistema.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br