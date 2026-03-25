PCPR na Comunidade leva serviços essenciais a quatro cidades

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está expandindo suas ações comunitárias através do programa 'PCPR na Comunidade', que agora chega às cidades de Ponta Grossa, Matelândia, Ivaiporã e Manoel Ribas. Este projeto visa aproximar a polícia da população, oferecendo serviços essenciais e gratuitos.

Serviços Disponíveis

Durante a visita do PCPR na Comunidade, os moradores dessas cidades terão acesso a diversos serviços, como a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional e atestados de antecedentes criminais. Além disso, especialistas estarão presentes para oferecer orientações jurídicas e informações de segurança.

Atividades para Crianças

O evento também conta com atividades recreativas voltadas para o público infantil, garantindo um ambiente familiar e acolhedor. As crianças poderão participar de jogos e dinâmicas que promovem a consciência cidadã desde cedo.

Programação em Cada Cidade

Cada cidade terá uma programação específica, adaptada às necessidades locais. Em Ponta Grossa, por exemplo, haverá palestras sobre prevenção ao uso de drogas, enquanto Matelândia focará em atividades educativas sobre segurança no trânsito.