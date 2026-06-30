Paraná atinge cobertura total do Samu com integração de sistemas e frota modernizada

O Paraná alcançou a cobertura completa do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), consolidando uma rede de atendimento mais eficiente em todo o estado. O resultado é fruto de uma estratégia que envolveu a ampliação das bases físicas do serviço, renovação da frota de ambulâncias e integração tecnológica por meio do sistema Care.

Além da modernização dos equipamentos, o estado investiu em qualificação profissional, promovendo treinamentos com certificação internacional para as equipes de socorro. O objetivo é garantir um atendimento rápido e de qualidade à população em situações de emergência.

A unificação dos sistemas permite maior agilidade no acionamento das equipes e no deslocamento das ambulâncias, otimizando o tempo de resposta e ampliando a eficiência dos serviços prestados. Com essas melhorias, o Paraná se destaca como referência nacional na estruturação do Samu, assegurando assistência médica de urgência em todos os municípios.

Fonte: www.saude.pr.gov.br