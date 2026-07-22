Jiu-Jitsu em Cambé: Checkmat Transforma Vida de Crianças e Atletas

Uma rotina que começa cedo no tatame tem moldado não apenas futuros campeões de artes marciais, mas cidadãos focados e disciplinados no Norte do Paraná. Sediada na academia GP Fit World Workout, localizada na Rua Belo Horizonte, 1453, a equipe Checkmat Cambé vem se destacando no cenário regional e nacional ao unir alto rendimento esportivo, valores educacionais e inclusão social para crianças, jovens e adultos.

O projeto atende praticantes a partir dos cinco anos de idade na turma iniciante, onde os primeiros passos vão muito além das técnicas de luta. De acordo com o mestre Roberval, o primeiro contato com o esporte foca na assimilação de normas do tatame e na formação de conduta. “Essa fase de iniciação trabalha a parte disciplinar e regras que auxiliam diretamente na educação fora de casa. A partir daí, direcionamos para o combate e a participação em competições”, destaca o treinador.

Foco, disciplina e o caminho das medalhas

Nos treinos específicos aos sábados de manhã, sob a liderança do Mestre Black, o ritmo é voltado para o ajuste fino dos atletas que representam a cidade em campeonatos estaduais e nacionais. Para o técnico Chrystiann, o ensino do Jiu-Jitsu caminha lado a lado com a hierarquia e o respeito ao adversário e à arbitragem, funcionando como uma extensão da própria estrutura familiar.

“Trabalhamos junto com os pais para manter a disciplina em todos os âmbitos. O esporte é uma ferramenta poderosa na formação do ser humano”, pontua Chrystiann.

A dedicação se reflete no peito dos pequenos e veteranos que colecionam medalhas. Atletas mirins como Pablo, que compete há sete anos e conquistou o primeiro lugar logo na estreia, e veteranas como Alice e Eliane — com bagagem em edições do Sul-Americano de Jiu-Jitsu — mostram a força do esporte cambense. Para os competidores, subir ao tatame envolve superar a ansiedade e construir um sentimento constante de evolução pessoal.

Transformação mental e espaço feminino nos tatames

Além da preparação física e do espírito competitivo, o Jiu-Jitsu tem demonstrado um impacto profundo na saúde mental e no bem-estar dos praticantes adultos. É o caso de Samara, que iniciou os treinos há dois anos e meio incentivada pelo filho. “A luta mexe com a mente, tranquiliza e faz a gente esquecer das pressões do dia a dia”, relata.

O crescimento da presença feminina também ganha força na equipe. Atletas destacam como o ambiente do treino promove autoconfiança e a ocupação de espaços que antes eram predominantemente masculinos, fortalecendo a representatividade das mulheres no esporte regional.

Inclusão e acessibilidade para toda a comunidade

Outro pilar fundamental do trabalho realizado em Cambé é a acessibilidade. A equipe conta com instrutores capacitados para atender alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH e deficiências físicas, garantindo uma metodologia adaptada e acolhedora.

A prática está aberta para toda a comunidade local, independentemente da idade ou do objetivo — seja para a busca por qualidade de vida, defesa pessoal ou competição profissional. As aulas experimentais podem ser agendadas diretamente na sede da academia GP Fit World Workout.

O fortalecimento das artes marciais em Cambé acompanha um movimento de expansão dos esportes de formação na Região Metropolitana de Londrina. Historicamente reconhecida pelo engajamento da comunidade em atividades comunitárias, a cidade tem visto nos projetos locais de Jiu-Jitsu um refúgio para o desenvolvimento de jovens talentos e uma alternativa eficaz de integração social, consolidando o município no mapa das grandes federações da modalidade.

A trajetória dos atletas da Checkmat mostra que o esporte local é um terreno fértil para grandes conquistas e transformação de vidas. E você, já praticou ou pensa em colocar seu filho no Jiu-Jitsu? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe esta matéria com seus amigos e siga o Portal Cambé nas redes sociais para acompanhar mais histórias que dão orgulho à nossa cidade!