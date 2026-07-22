Exposição interativa TRANSmuteAR leva arte e poesia à Feira dos Cinco Conjuntos neste domingo

A Feira Livre dos Cinco Conjuntos, em Londrina, recebe neste domingo (26) a exposição interativa TRANSmuteAR – Uma Exposição em Trânsito. O projeto, idealizado pelo ator Paulo Barcellos e financiado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), estará disponível para visitação das 9h30 às 12h30.

A proposta da exposição é convidar o público a fazer uma pausa na rotina para apreciar arte, poesia e paisagens sonoras. O destaque do projeto é um cubo expositivo com frestas e orifícios em diferentes alturas, permitindo a participação de adultos, crianças e pessoas com deficiência. Por meio dessas aberturas, os visitantes podem observar projeções de 250 fotografias criadas por Paulo Barcellos e parceiros internacionais, que ressignificam objetos do cotidiano e elementos naturais.

O TRANSmuteAR já passou por outros pontos de Londrina, como a Feira da Lua, o Aterro do Lago Igapó e o Calçadão em frente ao Teatro Ouro Verde. A próxima parada será no espaço de lazer Zerão, prevista para o dia 2 de agosto à tarde. O cronograma completo das intervenções pode ser acompanhado no Instagram do projeto (@trans.mute_ar).

A curadoria das imagens ficou a cargo da artista Fernanda Magalhães, enquanto a experiência visual foi desenvolvida pelo jornalista e cineasta Luciano Pascoal. A ambientação sonora é assinada por Rayra Costa, com textos poéticos da escritora Karen Debértolis.

Segundo Paulo Barcellos, a iniciativa busca aproximar a arte do cotidiano das pessoas, levando a exposição para espaços públicos e promovendo momentos de reflexão fora do ambiente virtual. O projeto também destaca a importância de tornar a arte acessível a todos, incentivando a interação entre artistas e comunidade.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br