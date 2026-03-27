Homem é preso com arma e munições após abordagem na BR-369 em Cambé

Um homem foi preso na tarde de quinta-feira (26) durante uma abordagem realizada pela Polícia Militar na BR-369, no trecho que corta a área urbana de Cambé, no norte do Paraná.

De acordo com informações da equipe da Polícia Militar, pertencente ao 2º Comando Regional de Polícia Militar (CRPM) e à 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), a ocorrência foi registrada por volta das 15h50.

Durante patrulhamento pela rodovia, os policiais visualizaram uma caminhonete VW Amarok V6, de cor prata, trafegando em alta velocidade. Diante da suspeita, considerando o histórico de furtos envolvendo veículos desse modelo, a equipe optou pela abordagem.

Com sinais sonoros e luminosos acionados, a ordem de parada foi emitida e prontamente acatada pelo condutor. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao realizarem a vistoria no interior do veículo, os policiais localizaram uma pistola Taurus G2C, calibre 9mm, no porta-luvas.

A arma estava carregada, contendo 11 munições no carregador e uma na câmara, totalizando 12 munições. Questionado sobre a documentação da arma, o condutor informou possuir os documentos, porém não os apresentou no momento da abordagem.

Diante da situação, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com a arma apreendida, à Delegacia da Polícia Civil de Cambé, onde foi apresentado ao delegado de plantão para as providências cabíveis.

A caminhonete utilizada pelo abordado também foi conduzida até a delegacia, porém não foi apreendida, conforme orientação da autoridade policial.

A Polícia Militar reforça que denúncias podem ser feitas pelos canais oficiais: telefone 190, aplicativo 190 PR ou, de forma anônima, pelo número 181. Em casos de emergência envolvendo incêndios e salvamentos, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.