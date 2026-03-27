Caixa Econômica Federal Realiza Pagamento do Bolsa Família para NIS Final 8

Nesta sexta-feira, 27 de março, a Caixa Econômica Federal efetua o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina em 8. Este é um dos passos do calendário de março do programa, que busca assegurar suporte financeiro a milhões de famílias em situação de vulnerabilidade no Brasil.

Valores do Benefício e Adicionais

O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas com os novos adicionais, o valor médio chega a R$ 683,75. O programa de transferência de renda do governo federal beneficiará 18,73 milhões de famílias neste mês, com um desembolso total de R$ 12,77 bilhões. Além do valor básico, existem três adicionais: R$ 50 para gestantes e nutrizes, R$ 50 para cada filho entre 7 e 18 anos, e R$ 150 para cada criança de até 6 anos.

Consulta e Calendário de Pagamentos

Os pagamentos do Bolsa Família ocorrem nos últimos dez dias úteis de cada mês. Beneficiários podem consultar informações sobre datas, valores e composição das parcelas por meio do aplicativo Caixa Tem. Este aplicativo é utilizado para gerenciar contas poupança digitais no banco.

Pagamento Antecipado em Cidades Atingidas

Em algumas localidades, como 171 cidades em nove estados, o pagamento foi antecipado para o dia 18. Isso inclui municípios do Rio Grande do Norte afetados pela seca e cidades de Minas Gerais atingidas por enchentes. Outras regiões contempladas estão nos estados do Amazonas, Bahia, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima e Sergipe. A lista completa está disponível na página oficial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Mudanças na Regra de Proteção

Em março, cerca de 2,35 milhões de famílias estão sob a regra de proteção, que garante 50% do benefício a famílias que aumentaram sua renda por até dois anos. No entanto, a partir de 2025, o tempo de permanência nessa regra será reduzido para um ano, afetando apenas as famílias que ingressarem na transição após junho de 2025.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br