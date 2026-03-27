Homem com mandado por furto é preso pela PM dentro de Pronto Atendimento 24h em Cambé

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do 2º Comando Regional de Polícia Militar (CRPM) e da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), realizou a prisão de um homem com mandado de prisão em aberto na tarde de quinta-feira (26), em Cambé.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h30, na região do Jardim Ana Elisa. Durante patrulhamento nas proximidades do Pronto Atendimento 24h, a equipe policial visualizou um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, entrou rapidamente na unidade de saúde.

Diante da atitude considerada suspeita, os policiais realizaram a abordagem no interior do Pronto Atendimento. Após identificação do indivíduo, constatou-se que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela Vara de Execuções Penais de Londrina, pelo crime de furto, conforme o artigo 155 do Código Penal.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à Cadeia Pública de Cambé, onde permanece à disposição da Justiça para as medidas cabíveis.

A ação resultou no cumprimento de um mandado de prisão e na detenção de um indivíduo.

A Polícia Militar reforça a importância da participação da população no combate à criminalidade, por meio de denúncias que podem ser realizadas de forma anônima.

📌 Serviço:

📞 Polícia Militar: 190

📱 Aplicativo 190 PR

🚒 Corpo de Bombeiros: 193

📢 Disque-denúncia: 181