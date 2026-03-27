Londrina Recebe Complexo Industrial de R$ 300 Milhões da J.Macêdo

A J.Macêdo, empresa com 51 anos de atuação em Londrina, inaugurou seu novo Complexo Industrial na Cidade Industrial de Londrina, com um investimento de R$ 300 milhões. Este evento contou com a presença de autoridades como o prefeito Tiago Amaral e o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior.

Inovação e Capacidade Produtiva

O complexo é considerado o parque tecnológico mais inovador da J.Macêdo, destacando-se pela automação avançada e mão de obra qualificada. A estrutura inclui um moinho de trigo com capacidade para processar 660 toneladas por dia e silos que armazenam até 42 mil toneladas de grãos.

Expansão e Novas Oportunidades

Os planos futuros da J.Macêdo incluem a ampliação da capacidade de moagem e a implantação de fábricas de biscoitos e massas, reforçando sua liderança no mercado de farinhas e misturas para bolos.

Impacto Econômico e Social

Instalado em uma área de 263.000 m² cedida pela Prefeitura de Londrina, o complexo deve gerar aproximadamente 200 empregos diretos e indiretos. Para Tiago Amaral, a inauguração reforça Londrina como um polo estratégico para a indústria e tecnologia.

Homenagem ao Fundador

Em homenagem a José Dias de Macêdo, fundador do grupo, a Prefeitura de Londrina nomeou a Cidade Industrial em sua honra, destacando a importância histórica da J.Macêdo para a região.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br