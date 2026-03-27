Cuidados Ampliados e Comunicação Encerram Saúde em Movimento 2026

A mesa-redonda final do evento Saúde em Movimento 2026 destacou a importância dos cuidados ampliados e da comunicação eficaz no atendimento ao paciente. Especialistas discutiram como a transversalidade na gestão pode contribuir para um tratamento mais humanizado, onde o foco central é o bem-estar do paciente.

Importância da Humanização no Atendimento

Durante o evento, enfatizou-se que um atendimento humanizado não apenas melhora a experiência do paciente, mas também pode levar a melhores resultados clínicos. A abordagem propõe uma interação mais empática e atenta entre profissionais de saúde e pacientes.

Desafios e Soluções

Os participantes abordaram os desafios enfrentados na implementação de práticas mais humanas, como a resistência a mudanças nos sistemas de saúde. Soluções sugeridas incluem treinamento contínuo e o uso de tecnologias que facilitem o diálogo entre equipes médicas e pacientes.