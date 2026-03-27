Cursinho Práxis Itinerante: Apoio Comunitário e Educação Acessível na UEL

O início das aulas para os 90 estudantes do cursinho pré-vestibular Práxis Itinerante foi marcado pela presença de líderes e novos universitários da UEL. Este cursinho, totalmente gratuito, oferece aulas de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h30, nos colégios Albino Feijó Sanches, na Zona Sul, e Profa. Lúcia Barros Lisboa, na Zona Norte de Londrina.
Resultados Promissores no Vestibular
No Vestibular 2026 da UEL, 24 alunos do cursinho foram aprovados, destacando a importância da acessibilidade e gratuidade do programa para as comunidades locais. O Práxis Itinerante conta com 32 professores voluntários, divididos entre as duas escolas, oferecendo disciplinas variadas, como Língua Portuguesa, Matemática, e Ciências Humanas.
Trajetórias Inspiradoras
Ex-alunas do cursinho, agora ingressantes no curso de pedagogia da UEL, participaram da aula inaugural compartilhando suas experiências e motivando os novos estudantes. Milena Vieira, por exemplo, conciliou maternidade e estudos, inspirada pelo falecido pai, e superou desafios pessoais e acadêmicos para alcançar seu objetivo.
Superação e Dedicação
Tatiane de Oliveira e Ana Paula Damico também relataram suas jornadas. Tatiane destacou a importância do cursinho para realizar seu sonho de ingressar na UEL, enquanto Ana Paula compartilhou como equilibrou trabalho e estudos, decidindo seguir a carreira em pedagogia com foco em psicopedagogia.
Impacto Comunitário
Joel Gaspar, líder comunitário, elogiou o impacto positivo do cursinho na Zona Sul. Ele ressaltou a importância de continuar investindo na educação pública e na colaboração entre a comunidade e o programa Práxis Itinerante. A sintonia entre professores e moradores locais fortalece essa iniciativa educacional.
Fonte: https://operobal.uel.br