Guarda Escolar Lança Nova Edição do Projeto Educativo Guarda Mirim

SMDS / divulgação

A Guarda Escolar deu início à 12ª edição do projeto educativo conhecido como Guarda Municipal Mirim. Este programa tem como objetivo principal fomentar a cidadania e a responsabilidade social entre jovens participantes.

Importância do Projeto

O projeto é essencial para a formação de jovens, oferecendo atividades que promovem disciplina, ética e noções de segurança. A iniciativa busca desenvolver habilidades que auxiliem na construção de um futuro melhor para os participantes e suas comunidades.

Metodologia Aplicada

Durante o programa, os jovens são introduzidos a conceitos de cidadania e segurança através de oficinas práticas e teóricas. A metodologia aplicada é voltada para a interação e aprendizado ativo, garantindo que os participantes absorvam os conteúdos de maneira eficaz.

Fonte: https://taroba.com.br

