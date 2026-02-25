Reforma do Hospital Municipal de Florestópolis Prioriza Conforto e Segurança

O Hospital Municipal de Florestópolis passou por uma ampla reforma com o objetivo de proporcionar mais conforto e segurança para a população. A obra incluiu diversas melhorias estruturais e operacionais, refletindo o compromisso com a qualidade dos serviços de saúde oferecidos.

Melhorias Estruturais no Hospital

As reformas no hospital englobaram a troca do piso e uma repintura completa das instalações. Além disso, foi realizada uma manutenção predial abrangente, garantindo um ambiente mais moderno e acolhedor para pacientes e funcionários.

Prevenção de Infecções e Segurança

As obras também focaram em melhorias voltadas à prevenção de infecções, um aspecto crucial para a saúde hospitalar. Foram revisados os sistemas de combate a incêndios, garantindo maior segurança para todos os usuários do hospital.

Acessibilidade e Inclusão

As adequações de acessibilidade foram uma prioridade durante a reforma, assegurando que todas as pessoas, independentemente de suas condições físicas, tenham acesso fácil e seguro às instalações do hospital.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br