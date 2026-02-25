sexta-feira, fevereiro 27, 2026

Homem é preso por porte de arma em Maringá após denúncia

Polícia Militar
Redação Portal Cambé
1 min.read
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

Na madrugada desta quarta-feira (25), a Polícia Militar do Paraná realizou a prisão de um homem em Maringá por porte ilegal de arma de fogo. A operação foi conduzida pelo 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) e ocorreu por volta das 4h30.

Denúncia e Abordagem

A ação policial foi desencadeada após a recepção de informações que indicavam que o condutor de um veículo Audi estaria armado e circulando pela cidade. Com base na denúncia, os policiais intensificaram o patrulhamento e conseguiram localizar e abordar o suspeito, um homem de 24 anos.

Apreensão de Arma e Munição

Durante a abordagem, a equipe da PM realizou buscas pessoais e no veículo, encontrando uma pistola calibre 9mm da marca Canik, além de 92 munições intactas. Com evidências claras do crime, o indivíduo foi preso em flagrante.

Encaminhamento e Providências

Após a prisão, o homem foi encaminhado à carceragem da 9ª Subdivisão Policial, onde serão tomadas as medidas legais necessárias. A ação reforça o compromisso da Polícia Militar do Paraná em garantir a segurança pública e combater atividades criminosas na região.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br

