Ciclo de Capacitação para Servidoras Municipais é Lançado em Londrina

Na última terça-feira (17), foi iniciado o Ciclo de Palestras para Servidoras Municipais, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) em parceria com a Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH) e a Escola de Governo de Londrina (EGL). O evento de abertura ocorreu no auditório da Prefeitura de Londrina.

Temas e Objetivos do Ciclo de Palestras

Intitulado 'A mulher e a carreira pública: o ser, o agir e o viver', o ciclo é voltado para mulheres no serviço público, com foco em saúde mental, física e hormonal. O objetivo é promover o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, melhorando a qualidade de vida das participantes.

Abertura e Participação

A palestra de abertura, 'O protagonismo da mulher na sua longevidade', foi ministrada pelo médico geriatra Marcos Cabrera, que destacou a importância de escolhas diárias para um envelhecimento saudável. A atividade contou com a participação de 60 servidoras, que puderam interagir e sugerir temas para futuros encontros.

Continuidade e Programação

A programação do Ciclo, que integra as ações do Mês da Mulher, seguirá em abril com palestras sobre saúde hormonal, saúde mental e atividade física. As atividades serão realizadas de forma presencial e on-line, permitindo acesso ao público em geral através dos canais digitais da Escola de Governo.

Importância da Iniciativa

Rodrigo Souza, secretário municipal de Recursos Humanos, enfatizou a importância de oferecer informações confiáveis às servidoras sobre saúde feminina e outros temas relevantes. A iniciativa reflete a necessidade de atender um público majoritariamente feminino no serviço público municipal.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br