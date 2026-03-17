Solenidade Marca Entrega de Comando do 6º CRPM em São José dos Pinhais

A Polícia Militar do Paraná realizou uma cerimônia significativa para a entrega de comando do 6º Comando Regional da Polícia Militar (CRPM) em São José dos Pinhais. Este evento marca uma nova fase para o órgão responsável pela segurança em 35 municípios da região metropolitana e do litoral do estado.

Histórico e Estrutura do 6º CRPM

O 6º CRPM foi criado em novembro de 2010 e passou por diversas reestruturações para melhor atender às demandas da população. Subordinado ao Subcomando-Geral da Polícia Militar do Paraná, o comando é uma peça chave na coordenação do policiamento regional, abrangendo uma área que atende mais de dois milhões de habitantes.

Importância do Evento

A solenidade de entrega de comando é um momento crucial para reforçar o compromisso da Polícia Militar com a segurança pública e a proteção da comunidade. A cerimônia simboliza a continuidade e o fortalecimento das operações de segurança na região.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br