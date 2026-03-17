Câmeras Descarregadas: PMs e a Fatal Abordagem a Médica no Rio

A Polícia Militar do Rio de Janeiro divulgou que as câmeras corporais dos policiais envolvidos na morte da médica Andréa Marins Dias, de 61 anos, estavam descarregadas durante a abordagem fatal ocorrida no último domingo (15).

Investigação em Curso

A Secretaria da Polícia Militar está conduzindo uma apuração completa sobre o incidente, buscando esclarecer todos os detalhes do ocorrido. Enquanto isso, os policiais envolvidos foram afastados das atividades nas ruas.

Normas de Uso das Câmeras

A corporação destacou que existem diretrizes rigorosas que exigem que policiais substituam equipamentos com falhas, incluindo câmeras descarregadas, ao retornarem à base.

Detalhes do Incidente

Andréa Marins Dias foi atingida por tiros de fuzil enquanto dirigia em Cascadura, zona norte do Rio. O veículo da médica foi erroneamente identificado como um carro utilizado por criminosos.

Perfil da Vítima

Especialista em tratamento da endometriose e cirurgiã oncológica, Andréa tinha uma carreira respeitada. Seu sepultamento ocorreu na terça-feira (17) no Cemitério da Penitência, no Caju.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br