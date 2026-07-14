Cambé recebe prêmio nacional por projeto de alimentação escolar

Município é reconhecido pelo Ministério da Educação por iniciativa que fortalece hábitos alimentares saudáveis nas escolas

A cidade de Cambé conquistou mais um importante reconhecimento nacional. O município foi premiado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Ministério da Educação, graças ao projeto “I Encontro com o CAE: diálogo com as famílias sobre seletividade alimentar”, iniciativa desenvolvida pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

A premiação foi entregue na última terça-feira (23), em Brasília, durante cerimônia que reuniu representantes de todo o país. O projeto cambeense ficou entre as ações de maior destaque nacional ao promover a aproximação entre famílias, escolas e profissionais da nutrição para incentivar uma alimentação mais saudável na infância.

Projeto aproximou famílias e escolas

A iniciativa surgiu após visitas realizadas pelo Conselho de Alimentação Escolar às unidades da rede municipal. Durante o acompanhamento da alimentação servida aos estudantes, o grupo identificou que muitas famílias enfrentavam dificuldades relacionadas à seletividade alimentar das crianças.

Com isso, foi organizado um encontro no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Nelson Florêncio Pizaia, reunindo pais, responsáveis, nutricionistas e educadores.

Além das orientações técnicas, crianças e familiares participaram de atividades práticas preparando pratos com frutas presentes na merenda escolar, mostrando que a forma de apresentação dos alimentos pode estimular sua aceitação.

Alimentação vai além da merenda

Segundo a nutricionista Bárbara Nascimento, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o reconhecimento confirma o compromisso da cidade com uma alimentação escolar de qualidade.

Diariamente, cerca de 17 mil refeições são preparadas para aproximadamente 11 mil estudantes da rede municipal e instituições filantrópicas.

Os cardápios são elaborados por nutricionistas e incluem frutas, verduras, legumes, cereais, carnes, leite e derivados, priorizando alimentos in natura e minimamente processados.

Além do aspecto nutricional, o município trabalha a alimentação como ferramenta de educação, incentivando as crianças a conhecer novos sabores e desenvolver hábitos saudáveis que possam ser levados para toda a vida.

Gestão destaca investimento na qualidade

A secretária municipal de Educação e Cultura, Estela Camata, afirmou que o prêmio representa o resultado dos investimentos realizados na alimentação escolar.

Segundo ela, a preocupação da administração municipal não está apenas na oferta de refeições nutritivas, mas também em estimular que as crianças experimentem novos alimentos, especialmente aquelas que apresentam resistência alimentar.

A proposta do projeto foi justamente criar um ambiente acolhedor para que famílias e alunos compartilhassem experiências e recebessem orientações especializadas.

Inclusão também faz parte da alimentação escolar

A conselheira de alimentação escolar Noêmia de Souza, mãe de uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), destacou que a iniciativa atende uma realidade vivida por muitas famílias.

Ela explicou que dificuldades relacionadas à textura, cheiro, cor e sabor dos alimentos tornam a alimentação um desafio para muitas crianças.

Por isso, o projeto promoveu atividades lúdicas e práticas, aproximando pais, educadores e profissionais especializados em um trabalho conjunto voltado para inclusão, autonomia e qualidade de vida.

Cambé lidera compra de peixe para a merenda na região

Outro destaque da alimentação escolar de Cambé é a inclusão do pescado no cardápio.

Dados do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR) apontam que Cambé é o município que mais investe na compra de peixe entre as 19 cidades da região.

Somente em maio foram servidos aproximadamente 800 quilos de pescado aos estudantes.

A nutricionista Flávia Santos explica que o peixe possui alto valor nutricional, sendo rico em proteínas, vitaminas, minerais e ômega-3, nutrientes importantes para o desenvolvimento cognitivo e o aprendizado.

A introdução do filé de tilápia começou em 2025 para alunos do Ensino Fundamental e, em 2026, foi ampliada também aos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), aumentando gradualmente sua presença nas refeições.

Reconhecimento nacional fortalece a educação de Cambé

Estar entre as ações premiadas pelo Ministério da Educação coloca Cambé em evidência no cenário nacional quando o assunto é alimentação escolar.

Mais do que oferecer refeições diárias, o município demonstra que investir em educação alimentar, participação das famílias e acompanhamento nutricional pode contribuir diretamente para o desenvolvimento das crianças e para uma melhor qualidade de vida.

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