quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
22.4 ° C
22.4 °
22.4 °
88 %
1kmh
0 %
sex
32 °
sáb
30 °
dom
29 °
seg
29 °
ter
21 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Butantan Antecipará Entrega de Vacinas Contra Dengue ao SUS em 2026

Saúde
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Walterson Rosa/MS

O Instituto Butantan anunciou a antecipação da entrega de 1,3 milhão de doses da vacina Butantan-DV contra a dengue ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o primeiro semestre de 2026. Originalmente previsto para o segundo semestre deste ano, o envio agora contribuirá para um total de 2,6 milhões de doses distribuídas no período.

Vacina Butantan-DV

Produzida no parque fabril do Instituto Butantan em São Paulo, a vacina Butantan-DV é aplicada em dose única, é tetraviral e totalmente nacional. Foi aprovada pela Anvisa para uso no Brasil em pessoas de 12 a 59 anos, apresentando 74,7% de eficácia geral, 91,6% contra formas graves e com sinais de alarme e 100% contra hospitalizações.

Início da Vacinação

Em fevereiro, o Ministério da Saúde iniciou a vacinação de profissionais de saúde da Atenção Primária, como médicos, enfermeiros, e agentes comunitários, visando proteger 1,2 milhão de trabalhadores do SUS.

Investimento em Inovação

O governo de São Paulo anunciou a transferência de um terreno no bairro do Jaguaré para o Instituto Butantan, visando a criação de um polo de inovação em imunobiológicos e investimento de R$ 1,38 bilhão em novas fábricas de vacinas.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

17
spot_img
Artigo anterior
Polícia Militar Localiza Suspeito de Furto de Estepe no Centro de Londrina
Próximo artigo
Curso de Capacitação em Patrulha Rural Comunitária Fortalece Segurança no Paraná
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress