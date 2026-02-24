Butantan Antecipará Entrega de Vacinas Contra Dengue ao SUS em 2026

O Instituto Butantan anunciou a antecipação da entrega de 1,3 milhão de doses da vacina Butantan-DV contra a dengue ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o primeiro semestre de 2026. Originalmente previsto para o segundo semestre deste ano, o envio agora contribuirá para um total de 2,6 milhões de doses distribuídas no período.

Vacina Butantan-DV

Produzida no parque fabril do Instituto Butantan em São Paulo, a vacina Butantan-DV é aplicada em dose única, é tetraviral e totalmente nacional. Foi aprovada pela Anvisa para uso no Brasil em pessoas de 12 a 59 anos, apresentando 74,7% de eficácia geral, 91,6% contra formas graves e com sinais de alarme e 100% contra hospitalizações.

Início da Vacinação

Em fevereiro, o Ministério da Saúde iniciou a vacinação de profissionais de saúde da Atenção Primária, como médicos, enfermeiros, e agentes comunitários, visando proteger 1,2 milhão de trabalhadores do SUS.

Investimento em Inovação

O governo de São Paulo anunciou a transferência de um terreno no bairro do Jaguaré para o Instituto Butantan, visando a criação de um polo de inovação em imunobiológicos e investimento de R$ 1,38 bilhão em novas fábricas de vacinas.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br