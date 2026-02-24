quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Polícia Militar Localiza Suspeito de Furto de Estepe no Centro de Londrina

Região
Redação Portal Cambé
Confusão por causa de R$ 7,60 se transforma em pancadaria no centro de Londrina

A Polícia Militar identificou um suspeito de envolvimento no furto de um estepe na região central de Londrina. A ação foi realizada após denúncias de moradores e análise de câmeras de segurança.

Investigação e Identificação

O trabalho de investigação contou com a colaboração da comunidade local, que forneceu informações valiosas sobre o ocorrido. As imagens captadas por sistemas de segurança na área foram fundamentais para a identificação do suspeito.

Próximos Passos

Com a identificação do suspeito, as autoridades agora se concentram em realizar a sua detenção e recuperar o item furtado. A Polícia Militar reforça a importância da participação comunitária na elucidação de crimes.

Fonte: https://taroba.com.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

