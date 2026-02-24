spot_img
Queda nos Crimes e Afogamentos Durante o Verão no Litoral do Paraná

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Paulo Henrique/SESP

O Litoral do Paraná registrou uma redução significativa nos índices de crimes e mortes por afogamento durante a temporada de verão. Essa diminuição é resultado de medidas preventivas reforçadas pelas forças de segurança na região.

Redução de Crimes

Comparando com a temporada anterior, os furtos tiveram uma queda de 10%, enquanto os roubos diminuíram em 20%. Os homicídios também apresentaram uma redução significativa, caindo 25%.

Menos Afogamentos

As mortes por afogamento caíram drasticamente, registrando uma queda de 58% em comparação com o Verão Maior Paraná do ano anterior. Essa diminuição é atribuída a ações preventivas e à conscientização da população.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

