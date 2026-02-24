Curso de Capacitação em Patrulha Rural Comunitária Fortalece Segurança no Paraná

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) deu início a um curso de capacitação em Patrulha Rural Comunitária. A iniciativa visa fortalecer a segurança no campo através da integração e troca de experiências entre militares do Paraná, Acre, Santa Catarina e Minas Gerais.

Integração Interestadual

O curso promove a colaboração entre diferentes estados, abordando desafios específicos da segurança pública rural. A troca de conhecimentos entre as forças policiais fortalece as redes de proteção institucionais.

Participação dos Militares

Participam do curso policiais da Patrulha Rural Comunitária do Paraná, assim como integrantes da Patrulha Costeira do 9º Batalhão de Polícia Militar e do Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Essa diversidade de participantes enriquece o treinamento e a abordagem estratégica.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br