Aplicação de Polilaminina no HUOP Auxilia Paciente com Lesão Medular

Paraná Geral
HUOP aplica polilaminina para assistência a paciente com lesão medular

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) iniciou a aplicação de polilaminina em um paciente com lesão medular. Este procedimento foi autorizado por meio do uso compassivo, um mecanismo regulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Uso Compassivo: O que é e como funciona

O uso compassivo permite o acesso a terapias experimentais em situações onde não há alternativas eficazes disponíveis. Este recurso é utilizado quando o paciente atende a critérios rigorosos estabelecidos pelas autoridades de saúde.

Critérios e Regulamentação

Para que a aplicação de terapias pelo uso compassivo seja aprovada, é necessário que o paciente não tenha outras opções de tratamento eficazes e que o procedimento siga normas regulatórias estritas.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

