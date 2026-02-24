Senado Aprova Transformação da ANPD em Agência Reguladora

O Senado Federal aprovou, na última terça-feira (24), a Medida Provisória 1317/25, que transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) em uma agência reguladora. Com a mudança, a entidade passa a se chamar Agência Nacional de Proteção de Dados e ganha autonomia funcional e financeira.

Nova Estrutura e Atribuições

A proposta também prevê a criação de uma carreira específica para a nova agência, que será responsável por regular, fiscalizar e proteger dados pessoais. A medida segue agora para a sanção do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Proteção Digital de Crianças e Adolescentes

Além da reestruturação, a transformação da ANPD visa assegurar a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. O projeto foi assinado junto à lei que visa proteger esse público online, conhecida como ECA Digital.

Carreira de Especialista em Regulação

A nova carreira de Especialista em Regulação de Proteção de Dados será composta por 200 cargos, oriundos da transformação de posições administrativas. O cargo exige nível superior e envolve atividades de regulação e fiscalização, além da implementação de políticas de proteção de dados.

