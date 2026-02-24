Seleção Feminina de Futebol Inicia Preparação para Amistosos Internacionais

A seleção brasileira feminina de futebol já está reunida em San José, Costa Rica, para o início dos amistosos internacionais de 2023. A equipe, sob o comando do treinador Arthur Elias, realizará seu primeiro amistoso contra a Costa Rica na próxima sexta-feira, dia 27 de fevereiro.

Preparativos para os Amistosos

Com 17 das 26 convocadas já presentes, incluindo atletas como Bia Zaneratto, Tainá Maranhão e Mariza, a equipe brasileira realizará três sessões de treino antes do confronto contra a seleção costarriquenha. Este será o primeiro jogo da seleção após a vitória contra Portugal em dezembro, quando o Brasil venceu por 5 a 0.

Próximos Desafios

Após o jogo contra a Costa Rica, a seleção brasileira enfrentará a Venezuela no dia 4 de março e, em seguida, o México em 7 de março, ambos em território mexicano, como parte da Data Fifa. Estes jogos servirão como preparação para a primeira edição feminina do Fifa Series, que ocorrerá em abril.

Fifa Series na Arena Pantanal

A Arena Pantanal, localizada em Cuiabá, será a sede do grupo do Brasil na primeira edição feminina do Fifa Series. O torneio contará também com as seleções do Canadá, Coreia do Sul e Zâmbia, e ocorrerá simultaneamente na Tailândia e na Costa do Marfim.

