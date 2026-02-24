Inscrições Abertas para Curso Gratuito de Esmaltação em Gel em Londrina

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres (SMPM) iniciou as inscrições para um curso gratuito de esmaltação em gel, destinado a mulheres de Londrina e distritos. As aulas acontecerão uma vez por semana, às terças-feiras, com início programado para a próxima semana, dia 3, e término em 31 de março, sempre das 8h30 às 11h30.

Detalhes do Curso

Com vagas limitadas, o curso é uma parceria entre a SMPM e o Clube das Mães Unidas, voltado para mulheres acima de 18 anos. As interessadas devem contatar o Centro de Oficinas para Mulheres (COM) pelo telefone (43) 99945-0056 para receber o link de pré-inscrição. As aulas ocorrerão no Espaço Araucária, na Rua Guararapes, 331.

Conteúdo e Certificação

O curso abrange fundamentos de biossegurança, técnicas de esmaltação, manutenção e remoção, oferecendo uma formação prática e acessível. Ao concluir o curso, as participantes receberão um certificado de qualificação em esmaltação em gel.

Objetivo da Iniciativa

Marisol Chiesa, secretária municipal de Políticas para Mulheres, destacou que a iniciativa visa fortalecer a autonomia feminina. O curso é parte de uma estratégia para ampliar as oportunidades de capacitação, especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade ou superação da violência doméstica.

Impacto e Oportunidades

A parceria com o Clube das Mães Unidas visa aumentar a formação na área da beleza, que é considerada promissora por Jaqueline Suzana Lourenço, pedagoga do clube. Ela ressalta que essa carreira oferece independência financeira e flexibilidade, permitindo conciliar trabalho e vida pessoal.

A ação integra a programação do Mês da Mulher, com diversas atividades planejadas para março. Informações adicionais estão disponíveis no Instagram @sec.mulherlondrina.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br