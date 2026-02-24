quarta-feira, fevereiro 25, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
trovoada com chuva
20.4 ° C
20.4 °
20.4 °
100 %
3.1kmh
75 %
qua
25 °
qui
29 °
sex
31 °
sáb
30 °
dom
23 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Inscrições Abertas para Curso Gratuito de Esmaltação em Gel em Londrina

Londrina
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Blog Londrina

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres (SMPM) iniciou as inscrições para um curso gratuito de esmaltação em gel, destinado a mulheres de Londrina e distritos. As aulas acontecerão uma vez por semana, às terças-feiras, com início programado para a próxima semana, dia 3, e término em 31 de março, sempre das 8h30 às 11h30.

Detalhes do Curso

Com vagas limitadas, o curso é uma parceria entre a SMPM e o Clube das Mães Unidas, voltado para mulheres acima de 18 anos. As interessadas devem contatar o Centro de Oficinas para Mulheres (COM) pelo telefone (43) 99945-0056 para receber o link de pré-inscrição. As aulas ocorrerão no Espaço Araucária, na Rua Guararapes, 331.

Conteúdo e Certificação

O curso abrange fundamentos de biossegurança, técnicas de esmaltação, manutenção e remoção, oferecendo uma formação prática e acessível. Ao concluir o curso, as participantes receberão um certificado de qualificação em esmaltação em gel.

Objetivo da Iniciativa

Marisol Chiesa, secretária municipal de Políticas para Mulheres, destacou que a iniciativa visa fortalecer a autonomia feminina. O curso é parte de uma estratégia para ampliar as oportunidades de capacitação, especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade ou superação da violência doméstica.

Impacto e Oportunidades

A parceria com o Clube das Mães Unidas visa aumentar a formação na área da beleza, que é considerada promissora por Jaqueline Suzana Lourenço, pedagoga do clube. Ela ressalta que essa carreira oferece independência financeira e flexibilidade, permitindo conciliar trabalho e vida pessoal.

A ação integra a programação do Mês da Mulher, com diversas atividades planejadas para março. Informações adicionais estão disponíveis no Instagram @sec.mulherlondrina.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br

8
spot_img
Artigo anterior
Seleção Feminina de Futebol Inicia Preparação para Amistosos Internacionais
Próximo artigo
Homem Recebe Condenação de Oito Meses por Homicídio no Bosque Central de Londrina
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress