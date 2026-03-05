spot_img
Árvore Cai na Avenida JK em Londrina, Causa Danos e Fere Motociclista

Região
Redação Portal Cambé
Tarobá

Uma árvore infestada por cupins caiu recentemente na movimentada Avenida JK, em Londrina, causando transtornos significativos na região. O incidente resultou em danos materiais a diversos veículos estacionados no local e deixou um motociclista ferido.

Impactos no Trânsito

Com a queda da árvore, o trânsito na Avenida JK ficou parcialmente obstruído, exigindo a intervenção das autoridades locais para restabelecer a ordem. As equipes de emergência foram acionadas rapidamente e trabalharam para liberar a via e prestar assistência aos envolvidos.

Consequências para os Envolvidos

Entre os afetados, um motociclista sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento médico no local. Além disso, vários veículos estacionados nas proximidades foram atingidos pelos galhos da árvore, resultando em danos materiais.

Prevenção de Incidentes Semelhantes

Este incidente ressalta a importância da manutenção regular de árvores em áreas urbanas para evitar acidentes futuros. A vigilância contínua e a remoção de árvores comprometidas são medidas essenciais para garantir a segurança pública.

Fonte: https://taroba.com.br

