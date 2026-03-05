Produção de Abóbora Impulsiona Economia em Municípios do Paraná

A produção de abóbora no Paraná movimentou mais de R$ 100 milhões, consolidando-se como uma importante fonte de renda para 330 municípios do estado. Este resultado destaca a relevância econômica do cultivo no cenário agrícola paranaense.

Liderança na Produção

A região de Curitiba é a principal produtora de abóbora no Paraná, sendo responsável por 33,9% de toda a produção estadual. Jacarezinho e União da Vitória seguem na lista, contribuindo com 12,6% e 9,5%, respectivamente.

Mercado e Preços

No mercado atacadista da Ceasa de Curitiba, o preço do quilo da abóbora seca é cotado a R$ 2,50. Este valor representa um aumento de 25% em comparação a março de 2025, refletindo a valorização do produto.