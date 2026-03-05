spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Expectativas de Medalhas para Atletismo Brasileiro em Los Angeles 2028

Esportes
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Gustavo Alves/CBAt/Direitos Reservados

O presidente da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), Wlamir Motta Campos, projeta um desempenho histórico para o atletismo brasileiro nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Ele acredita na conquista de 'três a quatro medalhas', destacando a importância da modalidade, que já trouxe ao Brasil 21 pódios olímpicos.

Projeções e Destaques

Campos mencionou que, embora não goste de impor pressões aos atletas, a expectativa por melhores resultados é inevitável. Nomes como Caio Bonfim, campeão mundial da marcha atlética, e Juliana Campos, do salto com vara, são apontados como promessas para Los Angeles. Além disso, Alison dos Santos, conhecido como 'Piu', e Luiz Maurício, destaque no lançamento do dardo, também são esperados para brilhar.

Histórico e Futuro

O melhor desempenho brasileiro em uma única Olimpíada foi em Pequim 2008, com três medalhas. As expectativas para 2028 visam igualar ou superar essa marca, consolidando o atletismo como uma das principais fontes de medalhas para o Brasil. Campos ressaltou que a presença de atletas experientes e em ascensão é uma vantagem para o desempenho esperado.

Próximos Eventos

Brasília sediará o Campeonato Mundial por Equipes de Marcha Atlética em 2026, evento que contará com Caio Bonfim como destaque. A competição ocorrerá na Esplanada dos Ministérios, proporcionando uma plataforma de alto nível para os atletas brasileiros.

0
spot_img
Artigo anterior
Produção de Abóbora Impulsiona Economia em Municípios do Paraná
Produção de Abóbora Impulsiona Economia em Municípios do Paraná
Próximo artigo
Câmara Aprova PEC da Segurança Pública em Segundo Turno
Câmara Aprova PEC da Segurança Pública em Segundo Turno
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares