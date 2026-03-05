Expectativas de Medalhas para Atletismo Brasileiro em Los Angeles 2028

O presidente da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), Wlamir Motta Campos, projeta um desempenho histórico para o atletismo brasileiro nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Ele acredita na conquista de 'três a quatro medalhas', destacando a importância da modalidade, que já trouxe ao Brasil 21 pódios olímpicos.

Projeções e Destaques

Campos mencionou que, embora não goste de impor pressões aos atletas, a expectativa por melhores resultados é inevitável. Nomes como Caio Bonfim, campeão mundial da marcha atlética, e Juliana Campos, do salto com vara, são apontados como promessas para Los Angeles. Além disso, Alison dos Santos, conhecido como 'Piu', e Luiz Maurício, destaque no lançamento do dardo, também são esperados para brilhar.

Histórico e Futuro

O melhor desempenho brasileiro em uma única Olimpíada foi em Pequim 2008, com três medalhas. As expectativas para 2028 visam igualar ou superar essa marca, consolidando o atletismo como uma das principais fontes de medalhas para o Brasil. Campos ressaltou que a presença de atletas experientes e em ascensão é uma vantagem para o desempenho esperado.

Próximos Eventos

Brasília sediará o Campeonato Mundial por Equipes de Marcha Atlética em 2026, evento que contará com Caio Bonfim como destaque. A competição ocorrerá na Esplanada dos Ministérios, proporcionando uma plataforma de alto nível para os atletas brasileiros.