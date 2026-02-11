quarta-feira, fevereiro 11, 2026

Trajetórias Femininas na Polícia Científica do Paraná

Paraná Geral
Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência destaca trajetórias femininas na Polícia C...

As mulheres desempenham papéis fundamentais na Polícia Científica do Paraná, atuando em diversas áreas e contribuindo significativamente para o desenvolvimento científico. Seu trabalho envolve análises meticulosas que exigem precisão, atenção aos detalhes e atualização constante.

Importância da Presença Feminina

A presença de mulheres na instituição não apenas enriquece o ambiente de trabalho, mas também serve como inspiração para novas servidoras. Elas encontram modelos de referência e pertencimento, fomentando um ambiente mais inclusivo e diversificado.

Desafios e Conquistas

As profissionais enfrentam desafios diários, mas suas conquistas demonstram a capacidade e a importância das mulheres na ciência. Elas têm aberto caminho para futuras gerações, mostrando que o gênero não é uma barreira para o sucesso na área científica.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

