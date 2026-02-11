quarta-feira, fevereiro 11, 2026

Vacinação Contra Dengue para Profissionais de Saúde Atinge 1,2 Milhão de Pessoas

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Walterson Rosa/MS

Nesta semana, iniciou-se a vacinação contra a dengue para profissionais de saúde na atenção primária, com a meta de imunizar 1,2 milhão de trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS). O Ministério da Saúde já distribuiu as primeiras 650 mil doses aos estados e planeja enviar o restante nos próximos dias.

Vacina Nacional e Estratégia de Imunização

A campanha utiliza a vacina brasileira desenvolvida pelo Instituto Butantan, que é de dose única e tetraviral. Este imunizante é considerado um avanço significativo para a autonomia do Brasil na área de saúde. A vacinação inicial dos profissionais da atenção primária é estratégica, pois protege médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, que estão em contato direto com a população.

Expansão da Campanha

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informou que a vacinação está sendo iniciada por toda a equipe multiprofissional registrada no SUS. A ampliação da imunização para outras faixas etárias, de 15 a 59 anos, está prevista para o segundo semestre, dependendo do aumento da capacidade produtiva do Instituto Butantan.

Impacto Esperado e Cooperação Internacional

A vacina do Butantan mostrou 74,7% de eficácia contra a dengue sintomática em pessoas de 12 a 59 anos e 89% contra formas graves da doença. A produção da vacina poderá aumentar até 30 vezes com a parceria estratégica entre Brasil e China, o que permitirá uma expansão da campanha de vacinação para a população em geral.

Cenário Epidemiológico Atual

Em 2025, os casos de dengue no Brasil caíram 74% em relação ao ano anterior. O Ministério da Saúde enfatiza a importância de manter as ações de combate ao Aedes aegypti, mesmo com a redução expressiva de casos e óbitos.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

Artigo anterior
LondriNatal 2025 Atinge Recorde de Público e Impulsiona Economia Local
Próximo artigo
Trajetórias Femininas na Polícia Científica do Paraná
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

