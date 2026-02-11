O evento LondriNatal 2025, sob o tema 'Um Caminho de Luzes', registrou resultados significativos para a cidade de Londrina, atraindo 458.800 visitantes. Esta edição se destacou por seu impacto positivo no comércio e turismo, mostrando um aumento considerável em comparação com 2024. Com uma média diária de 13.108 pessoas, o evento superou amplamente a média de 2,4 mil visitantes diários do ano anterior.

Impacto Econômico e Social

A Prefeitura de Londrina organizou um encontro para apresentar os resultados do LondriNatal 2025, que contou com a presença de empresários, patrocinadores e autoridades. Na Vila do Natal, localizada no Aterro do Lago Igapó, 6 mil visitantes diários geraram um faturamento de R$ 2,8 milhões. A estrutura contou com 20 empreendimentos de food trucks e barracas, além de atrações como a Casa do Papai Noel e elementos decorativos para fotos.

LondriNatal do Bem

A programação incluiu o LondriNatal do Bem, que movimentou a avenida Saul Elkind, recebendo 20 mil visitantes ao longo de 40 dias. Este evento, que acontece há duas décadas, foi apoiado pela Prefeitura pela primeira vez, oferecendo palco, sanitários e uma ampla gama de atividades culturais para a comunidade.

Aprovação e Expectativas Futuras

Paulo Henrique Ferreira, presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), destacou o sucesso do evento em descentralizar as atrações, promovendo a economia local e atraindo turistas. Aproximadamente 20% dos visitantes foram turistas, o que reforçou a imagem de Londrina como um destino atrativo. A Prefeitura já se prepara para o Natal 2026, com empresários já manifestando interesse em patrocinar a próxima edição.

