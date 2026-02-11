O governo do Estado anunciou um investimento de R$ 2,1 milhões no Projeto de Desenvolvimento Colaborativo da Agricultura de Precisão e Digital. Este projeto visa criar um sistema de gestão agrícola que utiliza tecnologias avançadas para apoiar tanto pequenos quanto grandes produtores rurais.

Parceria Internacional

O projeto é uma colaboração entre os governos brasileiro e japonês, envolvendo o Ministério da Agricultura, a Agência de Cooperação Internacional Japonesa (JICA), a Universidade Estadual de Londrina (UEL), a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), a EMBRAPA, o IDR-Paraná e a Fundação ABC. O anúncio ocorreu durante uma cerimônia no Show Rural Coopavel, em Cascavel.

Objetivos e Execução

Com o objetivo de promover uma agricultura mais sustentável e eficiente, o projeto é coordenado pela Fundação Araucária e pela Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA), em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI). A coordenação técnica ficará a cargo do Centro de Inteligência Artificial no Agro da UEL.

Impacto para Produtores

Alex Canziani, secretário da Inovação e Inteligência Artificial, destacou que a iniciativa busca democratizar o acesso a tecnologias de ponta para pequenos e médios produtores paranaenses. Um sistema piloto de agricultura de precisão será implementado em cerca de 20 propriedades nas regiões Norte e Oeste do Paraná.

Aplicações Práticas

Segundo o professor Daniel Kaster, da UEL, os recursos serão destinados à manutenção da equipe do projeto, incluindo bolsas para estudantes e profissionais das áreas de agrárias e computação. O projeto também prevê a instalação de sensores em equipamentos agrícolas e a aquisição de computadores para análise de dados.

Fonte: https://operobal.uel.br