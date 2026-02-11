quarta-feira, fevereiro 11, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens quebradas
29.4 ° C
29.4 °
29.4 °
58 %
1.5kmh
75 %
qua
29 °
qui
28 °
sex
29 °
sáb
30 °
dom
31 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Estado Destina R$ 2,1 Milhões para Agricultura de Precisão e IA na UEL

Educação
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
PEDRO LUIS LIVORATTI

O governo do Estado anunciou um investimento de R$ 2,1 milhões no Projeto de Desenvolvimento Colaborativo da Agricultura de Precisão e Digital. Este projeto visa criar um sistema de gestão agrícola que utiliza tecnologias avançadas para apoiar tanto pequenos quanto grandes produtores rurais.

Parceria Internacional

O projeto é uma colaboração entre os governos brasileiro e japonês, envolvendo o Ministério da Agricultura, a Agência de Cooperação Internacional Japonesa (JICA), a Universidade Estadual de Londrina (UEL), a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), a EMBRAPA, o IDR-Paraná e a Fundação ABC. O anúncio ocorreu durante uma cerimônia no Show Rural Coopavel, em Cascavel.

Objetivos e Execução

Com o objetivo de promover uma agricultura mais sustentável e eficiente, o projeto é coordenado pela Fundação Araucária e pela Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA), em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI). A coordenação técnica ficará a cargo do Centro de Inteligência Artificial no Agro da UEL.

Impacto para Produtores

Alex Canziani, secretário da Inovação e Inteligência Artificial, destacou que a iniciativa busca democratizar o acesso a tecnologias de ponta para pequenos e médios produtores paranaenses. Um sistema piloto de agricultura de precisão será implementado em cerca de 20 propriedades nas regiões Norte e Oeste do Paraná.

Aplicações Práticas

Segundo o professor Daniel Kaster, da UEL, os recursos serão destinados à manutenção da equipe do projeto, incluindo bolsas para estudantes e profissionais das áreas de agrárias e computação. O projeto também prevê a instalação de sensores em equipamentos agrícolas e a aquisição de computadores para análise de dados.

Fonte: https://operobal.uel.br

10
spot_img
Artigo anterior
Apreensão de 13 Mil Pacotes de Cigarros Contrabandeados em Iporã pela PMPR
Próximo artigo
LondriNatal 2025 Atinge Recorde de Público e Impulsiona Economia Local
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress