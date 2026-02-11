quarta-feira, fevereiro 11, 2026

Apreensão de 13 Mil Pacotes de Cigarros Contrabandeados em Iporã pela PMPR

Polícia Militar
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

A Polícia Militar do Paraná, através do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), realizou uma significativa apreensão de 13.000 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Esta ação foi efetuada em conjunto com a Polícia Federal (NEPOM) durante a Operação Protetor de Fronteiras e Divisas, ocorrida nesta terça-feira, no município de Iporã, Paraná.

Detalhes da Operação

As equipes estavam em patrulhamento pelas estradas rurais quando perceberam marcas de veículos entrando em uma vasta área de plantio de eucalipto. Com suspeitas fundamentadas, os policiais realizaram buscas e encontraram uma motocicleta Honda/CG 125 vermelha e um veículo GM/Montana branco, parcialmente carregado com caixas de cigarros contrabandeados. Próximo aos veículos, estavam escondidas sob uma lona diversas caixas de cigarros provenientes do Paraguai.

Resultados da Ação

Após a contabilização dos produtos apreendidos, a carga totalizou 13 mil pacotes de cigarros. Mesmo com diligências realizadas na região, nenhum responsável foi encontrado. Os veículos e a carga ilícita foram apreendidos e encaminhados ao NEPOM da Polícia Federal em Guaíra para os procedimentos legais necessários. A operação gerou um prejuízo estimado ao crime de R$ 704.000,00.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br

