Convênios do BRDE Impulsionam Crédito nas Regiões Oeste e Sudoeste

Paraná Geral
Igor Jacinto/Vice Governadoria

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) firmou recentemente dois importantes convênios que prometem ampliar o acesso ao crédito nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná. A assinatura dos acordos contou com a presença do governador em exercício, Darci Piana, e visa fortalecer o apoio financeiro para empresas locais.

Iniciativa com a ACIC

Um dos convênios foi assinado em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Cascavel (ACIC). Este acordo estabelece uma nova frente de apoio às empresas associadas na região Oeste, facilitando o acesso a linhas de crédito e incentivando o desenvolvimento econômico local.

Convênio com a Cooperativa LAR

O segundo acordo envolve a liberação de R$ 15 milhões em crédito para a Cooperativa LAR. Este convênio operacional busca fortalecer a capacidade de investimento da cooperativa, promovendo o crescimento sustentável e a geração de empregos na região Sudoeste.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

