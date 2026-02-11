O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) firmou recentemente dois importantes convênios que prometem ampliar o acesso ao crédito nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná. A assinatura dos acordos contou com a presença do governador em exercício, Darci Piana, e visa fortalecer o apoio financeiro para empresas locais.

Iniciativa com a ACIC

Um dos convênios foi assinado em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Cascavel (ACIC). Este acordo estabelece uma nova frente de apoio às empresas associadas na região Oeste, facilitando o acesso a linhas de crédito e incentivando o desenvolvimento econômico local.

Convênio com a Cooperativa LAR

O segundo acordo envolve a liberação de R$ 15 milhões em crédito para a Cooperativa LAR. Este convênio operacional busca fortalecer a capacidade de investimento da cooperativa, promovendo o crescimento sustentável e a geração de empregos na região Sudoeste.

